Snelheidstesten vast internet: Nederland op plek 7, België 27 wereldwijd

Nederland komt op plek 7 van alle landen waar gebruikers snelheidstesten hebben gedaan afgelopen jaar, België komt op plek 27. Het gaat om gebruikers van de M-Lab-snelheidstest. Het internet is het snelst in IJsland.

De gemiddelde snelheidstest kwam uit op 188Mbit/s in Nederland, zo blijkt uit cijfers van Cable en M-Lab. In België is dat 125Mbit/s. Dat laatste is onder het gemiddelde van West-Europa, dat uitkomt rond 150Mbit/s. IJsland heeft het snelste internet, gevolgd door enkele kleine staten en Denemarken.

In Nederland kwamen de snelheidstesten van in totaal 1,7 miljoen IP-adressen, in België van 1,8 miljoen IP-adressen. In totaal heeft Cable de cijfers gebaseerd op 1,5 miljard snelheidstesten. De resultaten hebben door de methodiek enige beperkingen: zo meet het de snelheid van de computer of telefoon die vaak via wifi verbonden is en daardoor kan het resultaat lager uitvallen dan de verbinding aan zou kunnen. Ook testen veel mensen doorgaans als zij of sneller internet hebben of problemen vermoeden met de verbinding. Daardoor is onduidelijk hoe representatief de cijfers echt kunnen zijn.