Medion stopt met verkoop via eigen webwinkel

Het van oorsprong Duitse elektronicamerk Medion heeft zijn webwinkel donderdag gesloten. Volgens het bedrijf komt dit door de 'impact van de economische malaise in Europa' op het bedrijf. De producten zijn nog wel verkrijgbaar bij andere webwinkels.

De klanten van Medion werden via een e-mail op de hoogte gesteld, waarin de fabrikant meldt dat zijn webwinkel per 28 september 2023 ophoudt te bestaan. Medion zegt dat het noodzakelijk is om de webwinkel te sluiten 'om een gezonde financiële toekomst te kunnen waarborgen'. De verandering heeft verder geen grote gevolgen voor klanten.

"Mocht u in het bezit zijn van een artikel dat via de webwinkel is aangeschaft, dan kunt u hiervoor onverminderd rekenen op volledige service en garantie", schrijft Medion in de nieuwsbrief. In Nederland en België blijven de producten van Medion online verkrijgbaar via onder meer Amazon, Bol.com en Blokker.

Medion is sinds 2011 onderdeel van Lenovo en had tot voor kort Erazer als eigen gamingmerk. Eerder dit jaar ging Erazer echter verder als losstaand merk binnen de Lenovo-groep.