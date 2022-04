Medion Erazer Defender P10

Waar de beschikbaarheid van Nvidia's nieuwe Ampere-kaarten voor de desktop zo ongeveer tot het nulpunt is gedaald, lijkt er meer mogelijk als je nu een nieuwe gaminglaptop wil met een 'RTX3000'-gpu in het vooronder. Er zijn inmiddels tientallen laptops te koop met een RTX3060, RTX3070 of RTX3080 die, blijkens de aangesloten webshops in onze Pricewatch, ook daadwerkelijk leverbaar zijn. Over het algemeen zijn die nog wel vrij prijzig en grote merken als Acer en Lenovo schitteren nog steeds door afwezigheid.

Medion kon ons eerder als eerste merk een RTX3080-laptop doen toekomen, in de vorm van de Erazer Beast X25. Het stuurde ons onlangs ook een tweede model met een RTX3060 op, de Erazer Defender P10. Het apparaat had eind vorige maand al in de winkels moeten liggen, maar een tekort aan componenten gooide roet in het eten. Volgens de laatste planning komt de laptop eind april in de winkels te liggen voor 1099 euro. Daarmee heb je wel iets om naar uit te kijken, want voor de goedkoopste 'instapmodel'-laptop met RTX3060 betaal je op het moment van schrijven nog zo'n 1400 euro. Ook als je kijkt naar het verleden, klinkt Medions nieuwe spelmachine als een goede deal. Voor laptops met een RTX2060-videokaart betaalde je vorig jaar over het algemeen meer dan 1100 euro.

In andere opzichten dan de videokaart zijn de specificaties van de Erazer Defender P10 niet het bijzonderst. Weliswaar behoort een ips-beeldscherm met 144Hz-refreshrate tot de uitrusting, maar op processorgebied kom je er bekaaid vanaf met een Intel Core i5-10300H-cpu met vier cores in plaats van zes of acht, zoals bij het gros van de andere gaminglaptops. Ook de geheugenconfiguratie is niet super-de-luxe, met 8GB werkgeheugen en een 512GB-ssd. Heeft Medion te veel bespaard om de snelle videokaart voor dit bedrag mogelijk te maken?

Uiterlijk en aansluitingen

Net zoals de eerdere Erazer Beast X25 heeft Medion de Erazer Defender P10 niet helemaal zelf ontwikkeld. Zoals gebruikelijk voor een kleiner laptopmerk is het systeem gebaseerd op een barebone. In geval van de Erazer Defender P10 is dat de NH77DPQ van het Taiwanese Clevo. Uiteraard zit er wel een Medion-sausje over de behuizing, in de vorm van logo's op de kap en onderste bezel, maar voor de rest lijkt het systeem identiek aan de barebone die in andere configuraties ook elders wordt verkocht.

Met zijn 17,3"-scherm is de NH77DPQ, of Erazer Defender P10, een forse laptop. Dat geldt niet alleen voor de lengte en breedte, want met een dikte van 3,2cm en een gewicht van 2,5kg is hij ook niet overdreven slank te noemen, zelfs voor een betaalbare gaminglaptop met deze schermgrootte. De behuizing van het apparaat is helemaal gemaakt van zwart plastic, iets wat je vaker zult tegenkomen bij gaminglaptops in deze prijsklasse. Duurdere modellen zijn over het algemeen geheel of gedeeltelijk gemaakt van metaal, wat de fabrikant bij de Erazer Defender P10 heeft proberen te imiteren met een geborstelde textuur op de achterkant van de klep en de ruimte rondom het toetsenbord. Het glimmende plastic voelt in de praktijk niet zo hoogwaardig aan als metaal. Bovendien komen er vrij snel vlekken op, zoals je terugziet op de foto van de kap; met onze droge stofdoek kregen we deze vlekken niet weg. Het algehele design is vrij simpel gehouden, zonder de scherpe lijnen en geometrische vormen die je soms bij andere gamingmodellen terugziet.

Gelukkig is de behuizing van de Erazer Defender P10 stevig. Als geheel laat de laptop zich niet te makkelijk verdraaien en als hij voor je op tafel staat, buigt de behuizing in het midden vrijwel niet door als je hem daar probeert in te drukken. Bij een tik op de behuizing klinkt het geheel wel vrij hol; zoals we zullen zien, is er nog een hoop ruimte in de behuizing vrijgelaten. De schermklep is zoals gebruikelijk wat minder stevig, maar het materiaal is zeker bij de top van de klep niet overdreven slap. De onderste bezel is, eveneens zoals gebruikelijk, wat minder goed bestand tegen indrukken. Gelukkig zul je de laptop daar echter niet vasthouden.

Rondom het scherm zitten modern smalle bezels, waarbij de bovenste rand met de webcam net iets breder is dan de zijranden en de onderste rand nog een stuk breder. Opvallend is dat het scherm bijna vlak ligt met de bezels, hoewel de rubbertjes waarop de klep dichtgeklapt rust, wat verder uitsteken. Dat lijkt niet zo'n heel gelukkige ontwerpbeslissing. Als we het apparaat uit de doos halen, treffen we onder het scherm een stuk vilt met daarop de aanwijzing dat hulpstuk bij het sluiten van de laptop steeds tussen scherm en toetsenbord te leggen om schade aan het scherm te voorkomen. We hopen maar dat de fabrikant die aanbeveling uit voorzichtigheid doet, want het blijvend functioneren van een laptop moet wat ons betreft niet van zo'n kunstgreep afhankelijk zijn.

Het scharnier van de Erazer Defender P10 is vrij stevig afgesteld en ondanks het vrij grote scherm zal het dus niet snel heen en weer wapperen als de machine niet perfect stilstaat. Keerzijde is dat de laptop zich ook wat lastiger laat openen, waarbij je de basis steeds met één hand moet tegenhouden. Het sluiten van de klep klinkt minder mooi gedempt dan bij veel andere laptops.

De aansluitingen bevinden zich bij de Erazer Defender P10 zowel aan de zijkanten als aan de achterkant, met links een snelle USB 3.1-poort op 5Gbit/s naast een trager USB 2.0-exemplaar, plus aparte 3,5mm-jacks voor koptelefoon en microfoon. Rechts zitten een tweede USB 3.1-poort, een Mini DisplayPort-aansluiting en een kaartlezer voor fullsize-sd-kaartjes. Dat laatste is wat ons betreft een fijne voorziening, die op kleinere laptops helaas steeds vaker wordt weggelaten. Achteraan tref je dan nog de voedingsaansluiting, Gigabit Ethernetpoort en HDMI 2.0-aansluiting. Een snelle 10Gbit-USB-C-aansluiting met beelddoorvoer maakt het aansluitingengamma af.

Toetsenbord en touchpad

We ontvingen een versie van de Erazer Defender P10 die niet helemaal overeenkomt met het model dat hier in Nederland uiteindelijk in de winkels komt te liggen. Het toetsenbord is een van de verschilpunten. Uiteraard zal Medion het apparaat hier in Nederland met qwerty-toetsenbord in de winkels leggen, waar ons testmodel de Duitse qwertz-indeling heeft met extra umlauttoetsen. Het toetsenbord van de Erazer Defender P10 heeft een aparte numpad aan de rechterkant en in tegenstelling tot bij de Erazer Beast X25 zit er een klein beetje extra ruimte tussen het numerieke gedeelte en de rest van de toetsen, wat je kan helpen de juiste toets te vinden. De pijltjestoetsen zijn daarbij op volledige grootte uitgevoerd, wat prettig is voor een gaminglaptop.

De toetsen bieden een vrij gemiddelde travel met een duidelijke aanslag, maar de bottom-out is wat vaag en bovendien niet mooi gedempt. Als je druk op de toetsen ramt, hoor je de holle behuizing meeresoneren. Er is rgb-verlichting aanwezig, die je kunt instellen met het meegeleverde softwareprogramma, maar de mogelijkheden zijn basaal. Je kunt maar een paar verschillende kleuren kiezen en bovendien is de verlichting niet per toets of in zones instelbaar, alleen voor het hele toetsenbord tegelijk. De concurrentie in deze prijsklasse heeft meestal ook geen per-key of per-zone instelbare lampjes. Sterker nog, meestal kun je helemaal niet je eigen kleur kiezen. Wat dat betreft steekt deze Medion daar dus toch goed bij af.

Met de touchpad valt prima te werken. Het oppervlak is echter vrij klein en minder glad dan het gemiddelde glazen exemplaar. Het aanraakgevoelige gedeelte is links van het midden van de behuizing geplaatst, recht onder het alfanumerieke gedeelte van het toetsenbord. De muistoetsen zitten niet direct onder het oppervlak, zoals tegenwoordig gebruikelijk, maar zijn verwerkt in twee aparte knoppen. Dat is even wennen, maar werkt op zich prima. Van de kwaliteit van de webcam moet je geen al te hoge verwachtingen hebben, zoals gebruikelijk, al heeft dit apparaat er tenminste een. Sommige gaminglaptops, zoals de pas besproken ASUS TUF Dash F15 FX516, hebben niet eens meer een cameraatje aan boord. Net zoals veel gaminglaptops moet de Erazer Defender P10 een vingerafdrukscanner of camera voor gezichtsherkenning missen. Biometrische inlogopties zijn op non-gaminglaptops van boven de 1000 euro inmiddels wel standaard aanwezig.