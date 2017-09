Raptr-dienst voor gameoptimalisaties houdt op met bestaan

De gamedienst Raptr stopt er eind deze maand mee. Het bedrijf heeft gebruikers ge´nformeerd dat ze vanaf 30 september geen toegang tot hun account meer hebben. Er zou geen behoefte meer zijn aan een onafhankelijk platform voor game-optimalisatie.

In het bericht waarin de ceo van de dienst, Dennis Fong, het einde van Raptr aankondigt, staat dat gebruikers hun gameplaygegevens deze maand nog kunnen exporteren. "De wereld van vandaag is anders dan die toen we Raptr introduceerden. Veel bedrijven bieden tools voor gameoptimalisatie. Een onafhankelijk platform hiervoor is niet meer nodig", noemt hij als reden.

Raptr begon in 2007 als een sociaal netwerk voor zowel pc- als consolegamers, waarmee ze speeltijd en voortgang konden bijhouden en delen. In 2014 verschoof de dienst zijn focus naar pc-gamers en optimalisatie van games. Via Plays.tv konden spelers clips delen maar dit onderdeel blijft nog wel bestaan. In 2013 had Raptr 22 miljoen gebruikers.