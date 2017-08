Sharp kondigt Aquos S2-smartphone met dunne bezels aan

Sharp heeft tijdens een evenement in China de Aquos S2 onthuld. De smartphone van de Japanse elektronicafabrikant heeft zeer dunne schermranden aan de zijkant en bovenkant. Aan de bovenkant is wel een ronde uitsnede in het scherm gemaakt voor de frontcamera.

De Aquos S2 zou een scherm-naar-body-ratio van 87 procent hebben, waarbij alleen aan de onderkant het scherm niet tot de rand doorloopt. Hier bevindt zich de vingerafdrukscanner. De telefoon krijgt een 5,5"-scherm met een resolutie van 2040x1080 pixels. Het toestel krijgt een Snapdragon 630, een midrange-soc met acht ARM Cortex A53-kernen, waarbij er vier een draaien op een snelheid van 1,8GHz en de overige vier op 2,2Ghz. De gpu is een Adreno 508.

Het toestel heeft 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3020mAh. Het toestel weegt 140 gram en heeft afmetingen van 141,8x72x7,9mm. Er is geen 3,5mm-audioaansluiting aanwezig. De Aquos S2 draait op Android 7.0. Op de achterkant zit een dubbele camera, waarvan één 12-megapixelfoto's schiet en de ander een 8-megapixelresolutie heeft. De frontcamera is een 8-megapixelexemplaar met een diafragma van f/2.0.

Volgens GSMArena, dat zich baseert op een Chinese bron, komt er ook een krachtigere variant van de Aquos S2, die dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht heeft. Deze zal een Snapdragon 660 krijgen, de eerste midrange-soc waarbij Qualcomm zijn zelf ontworpen Kryo-kernen gebruikt. De Snapdragon 660 heeft vier kernen op 2,2GHz en vier zuinigere kernen op 1,8GHz. Deze versie van de Aquos S2 krijgt 6GB ram en 128GB opslagruimte.

De variant met de Snapdragon 630 zou omgerekend 315 euro moeten gaan kosten; de versie met de Snapdragon 660 krijgt een prijs van omgerekend ruim 350 euro. Dat zijn prijzen exclusief invoerkosten en btw. Het toestel moet leverbaar worden vanaf 14 augustus en is al te bestellen op een Chinese website. Vermoedelijk komt het toestel alleen beschikbaar in Azië.

Sharp heeft in 2014 al twee smartphones op de markt gebracht met dunne schermranden aan de zij- en bovenkant: de Crystal X en de Crystal. Deze toestellen hadden een betere scherm-naar-body-ratio dan de toenmalige LG G2 en G3, de toestellen die tot dan toe op de Nederlandse markt de minst grote bezels hadden. In 2015 bracht Sharp de Aquos Crystal 2 uit, die ook al zeer dunne bezels had.

