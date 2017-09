Wiko View Prime - Betaalbare telefoon met verlengd scherm

High-end features van topsmartphones druppelen langzaam door naar goedkopere toestellen. Meestal duurt dat een tijdje en soms gaat het vrij snel. In het geval van de Wiko View-serie die de fabrikant op elektronicabeurs IFA presenteerde, gaat het aardig rap. Een half jaar na de introductie van de LG G6 hebben deze Wiko-toestelllen ook een 18:9-schermverhouding.

Wiko staat niet per se bekend om zijn vernieuwende smartphones en dat is waarom deze toestellen ons opvielen op de IFA. Het is interessant dat een producent als Wiko, die doorgaans niet al te hoog gegrepen toestellen maakt, een feature van high-end smartphones kopieert. Het gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dan is de uitvoering vaak een stuk minder goed. In dit geval kan er echter niet heel veel misgaan, want een relatief groter scherm is wat het is en er is geen al te ingewikkeld programmeerwerk nodig om dit goed te laten werken.

Model Hoogte Breedte Schermgrotte Relatieve schermgrootte Wiko View XL 158,1mm 76,5mm 5,99" 76,56% Wiko View Prime 152,3mm 72,8mm 5,7" 75,62% Wiko View 151,3mm 73,1mm 5,7" 75,71% LG G6 148,9mm 71,9mm 5,7" 78,6%

Hoewel Wiko claimt dat de View-smartphones een screen-to-body ratio hebben van 82 procent, klopt dat niet. De werkelijke relatieve schermgrootte ligt rond de 76 procent. Dat is meer dan bij smartphones met een 16:9-scherm, maar de schermranden zijn wel groter dan bij topmodellen met een verlengd scherm zoals de Galaxy S8 of LG V30. Die hebben daadwerkelijk een screen-to-body ratio van ongeveer 82 procent. Toch is het best fijn om een wat langer scherm te hebben, omdat er simpelweg meer informatie op het scherm kan en ook video's met de juiste beeldverhouding zijn fijn om op zo'n scherm te bekijken. Netflix heeft bijvoorbeeld veel content met een 18:9-verhouding.

Wiko View Prime

We hebben ons tijdens de hands-onsessie gericht op de Wiko View Prime, omdat dit het toestel is met de meeste luxe aan boord. Zo heeft de View Prime twee frontcamera's. Eén van de frontcamera's heeft een beeldhoek van 120 graden, waarmee je groepsfoto's kunt maken. Naast het feit dat je in de cameramodus kunt kiezen welke camera je gebruikt, kan de camera ook automatisch overschakelen naar de breedbeeldselfiemodus wanneer hij twee hoofden detecteert. Dit ging niet meteen helemaal goed, maar de optie is dan ook wat overbodig als je met één tik zelf kunt schakelen. Wat opvalt is dat de primaire frontcamera een hogere resolutie heeft dan de camera achterop, namelijk twintig megapixels. Pixels zeggen uiteraard niets over de kwaliteit en we hebben dit nu al een paar keer gezien; het gebeurt zelden dat de foto's van de frontcamera ook beter zijn dan die van de camera aan de achterkant.

Er is dan een beauty-modus en een portretmodus aanwezig, die gebruik maakt van de diepte-informatie van de twee camera's om achtergrondonscherpte te creëren. Dat laatste werkte niet heel best tijdens onze uitprobeersessie, maar het is leuk dat het op een toestel in deze prijsklasse zit.

De camera achterop de View Prime heeft zestien megapixels en een lensopening van f/2.0. De Prime heeft in de videomodus nog een opvallende functie en dat is dat je een cirkel om iemand heen kunt tekenen om die persoon in focus te houden. Dat werkt op zich wel, maar het is nogal vreemd dat je niet gewoon op het scherm kunt tikken op persoon die je wilt volgen. Zo zijn er meer dingen in de software die een beetje met de Franse slag gemaakt zijn, maar we zijn redelijk vergevingsgezind in deze prijsklasse. Deze en andere functies zijn erg gimmicky.

Wat verder nog in positieve zin opvalt aan de Wiko View Prime, zijn de alleszins redelijke geheugenspecs. Voor 269 euro heb je 4GB werkgeheugen en maar liefst 64GB opslag. Daarmee kun je aardig wat selfies opslaan. De snelheid van de View Prime was niet enorm en er zijn toestellen die wat sneller zijn voor deze prijs, zoals de Moto G5 Plus. Van het afdrukken van foto's tot het starten van apps; het kan en mag allemaal wat sneller van ons. Maar het toestel heeft een Snapdragon 430 en dat is bepaald niet de snelste soc van Qualcomm.

De Wiko View Prime is op veel vlakken geen baanbrekend toestel, maar het is best knap dat de fabrikant zo snel met een grote screen-to-bezel-ratio komt in goedkopere telefoons. Verder heeft het toestel veel gimmicks die vermoedelijk vooral interessant zijn voor jongeren. Het is niet het snelste toestel en hij heeft aardig wat bloatware, maar hij ligt prima in de hand, is vrij licht en maakt op het eerste gezicht redelijke foto's voor zijn prijsklasse.