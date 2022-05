MediaTek introduceert zijn eerste soc met mmWave-5G

Processorontwerper MediaTek heeft zijn eerste soc gepresenteerd die een modem heeft met ondersteuning voor 5G op mmWave-frequenties. Tot nu toe ondersteunden socs van de marktleider op het gebied van mobiele socs alleen 5G op frequenties onder 6GHz.

Die eerste soc met ondersteuning voor mmWave-5G is de Dimensity 1050, zegt MediaTek. De fabrikant plaatst die onder de Dimensity 9000. De nieuwe soc heeft onder meer de oudere Cortex A78 en A55-kernen van Arm aan boord, in plaats van de nieuwere X2, A710 en A510-kernen op de v9-architectuur. Ook ondersteunt de soc lpddr5x-geheugen niet en is de gpu een stuk minder krachtig.

Het is onbekend waarom MediaTek ondersteuning voor mmWave-5G alleen in een lager geplaatste soc heeft gestopt. De techniek werkt nog niet in veel landen. De VS en Zuid-Korea hebben 5G-netwerken met mmWave-ondersteuning. De Amerikaanse provider heeft een tijdje vereist dat smartphones op zijn netwerk mmWave-ondersteuning hebben, al lijkt het die eis te hebben laten varen: de meest recente iPhone SE heeft dat niet. De MediaTek-soc moet in de zomer voor het eerst in smartphones verschijnen.

MediaTek-socs Dimensity 1050 Dimensity 9000 Fabricage TSMC, 6nm TSMC, 4nm Cpu 2x Cortex A78 @ 2,5GHz

6x Cortex A55 @ onbekend 1x Cortex X2 @ 3,05GHz,

3x Cortex A710 @ 2,85GHz

4x Cortex A1510 @ 1,8GHz Geheugen Lpddr5 op 3200MHz Lpddr5x op 3750MHz Type gpu Arm Mali G610MC3 Arm Mali G710MP10 @ 850MHz

Behalve de 1050 heeft MediaTek nog twee nieuwe socs aangekondigd. De Dimensity 930 ondersteunt ook 5G, maar dan zonder mmWave. Veel details over die soc zijn nog niet bekend. Ook komt er nog een soc zonder 5G, de Helio G99. Beide socs moeten binnen de komende maand al in smartphones zitten.