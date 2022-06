MediaTek kondigt high-end Dimensity 9000+ aan met verhoogde kloksnelheid

MediaTek heeft de Dimensity 9000+ aangekondigd. Het gaat om een variant op de eerder verschenen Dimensity 9000 met hoger geklokte cpu en gpu, waardoor de soc iets betere prestaties zou bieden.

Het gaat volgens MediaTek om vijf procent betere prestaties op cpu-gebied, terwijl de gpu tien procent beter zou presteren. Bij de cpu-kernen gaat het daarbij om een verhoging van de kloksnelheid van de enkele Cortex X2-kern in de soc, die van 3,05GHz naar 3,2GHz gaat. De A710-kernen gaan van 2,5GHz in de Dimensity 9000 naar 2,85GHz in de +-variant van de soc. Aan de zuinigere A510-kernen verandert niets.

Wat de kloksnelheid wordt van de ARM Mali G710MC10-gpu is onbekend. Daar maakt MediaTek niets over bekend, behalve dat het moet leiden tot betere prestaties. Behalve de cpu- en gpu-upgrades krijgt de +-versie ondersteuning voor HDR 10+ Adaptive, zo zegt de processorontwerper.

MediaTek laat de Dimensity 9000+ nog steeds bij TSMC maken op 4nm, net als de Dimensity 9000 die eind vorig jaar uitkwam. Concurrent Qualcomm kwam vorige maand ook met een +-versie van zijn Snapdragon 8 Gen 1. Het is voor het eerst dat MediaTek dat doet. Wanneer de +-versie in telefoons verschijnt, is onbekend. Veelal gebeurt dat binnen enkele weken tot maanden na de aankondiging.