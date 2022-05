Digitimes meldde eerder deze week dat Android-fabrikanten kijken naar de mogelijkheid om dTOF-sensors in hun telefoons te zetten: direct time-of-flight sensors. De goed ingevoerde smartphonenerd zal denken: huh? Zet Samsung sinds twee jaar niet af en toe tof-sensors op hun telefoons? En dat is ook zo. Maar dat zijn ándere tof-sensors dan die Digitimes hier bedoelt.

Een nieuw soort sensor in een telefoon - dat vinden we natuurlijk altijd reuze interessant. En dus is het hoog tijd om dieper in deze ontwikkeling te duiken: wat zijn tof-sensors, welke vormen zijn er en wat kunnen we ermee?