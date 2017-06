Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 6 juni 2017 19:09, 1 reactie • Feedback

IBM, Global Foundries en Samsung hebben een methode gereed om zuinige 5nm-chips te produceren op basis van euv-lithografie. Ze maken geen gebruik van finfet-transistors, maar van gate-all-around transistors.

Bij de huidige 10nm-chips gebruiken chipfabrikanten finfets: een vin tussen source en drain wordt door een gate aan drie kanten omsloten en vormt een dubbele gate. Voor 5nm-productie zijn finfets ook wel te gebruiken, maar IBM, Samsung en Global Foundries denken met gate-all-around-, of gaa-transistors efficiëntere chips te kunnen maken. Bij gaa bevindt de gate zich helemaal om de nanodraden van channels en het grotere oppervlak van gates moet snellere, kleinere en zuiniger transistors mogelijk maken. IBM kan de nanolaagjes stapelen door euv-lithografie in te zetten.

IBM claimt dat 5nm-chips op basis van de techniek 40 procent beter presteren of 75 procent zuiniger zijn bij gelijke prestaties ten opzichte van vergelijkbare 10nm-versies. De techniek moet chips met de grote van een vingernagel met 30 miljard transistors mogelijk maken, claimt IBM. Zover is het nog niet, voorlopig gaat het alleen om een productietechniek op papier. Details over de methode publiceert het bedrijf tijdens de VLSI Technology and Circuits-conferentie die deze week in Japan plaatsvindt, onder de noemer Stacked Nanosheet Gate-All-Around Transistor to Enable Scaling Beyond FinFET.