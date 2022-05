Nvidia past stilletjes hdr-eis aan voor G-Sync Ultimate

Nvidia blijkt de eisen voor monitoren om voor een G-Sync Ultimate-certificaat in aanmerking te komen te hebben verlaagd, zonder hier enige ruchtbaarheid aan te geven. Niet langer is een maximale schermhelderheid van 1000cd/m² vereist.

Waar Nvidia in zijn communicatie bij de aankondiging van G-Sync Ultimate in 2019 nog sprak van 'Best HDR 1000 nits', is die tekst bij de huidige site van dat label aangepast naar 'Lifelike HDR', constateerde PC Monitors. Niet alleen dat, tijdens de CES 2021 kondigden fabrikanten ook enkele monitoren aan die het G-Sync Ultimate-certificaat hadden ontvangen, maar die een lagere maximale schermhelderheid hadden.

Nvidia lichtte er zelf een aantal uit, zoals de MSI MEG MEG381CQR en LG 34GP950G, die beide een maximale schermhelderheid van 600cd/m² hebben. Op de lijst van monitoren met G-Sync Ultimate-certificaat staan meer modellen met een lagere helderheid, zoals de Dell Alienware AW2721D, eveneens een DisplayHDR 600-monitor.

G-Sync Ultimate is de naam die Nvidia introduceerde voor high-end monitoren met zijn hardwarematige G-Sync-module en hdr-ondersteuning. Beeldschermen zonder die module maar wel met ondersteuning voor Adaptive Sync van de VESA, beschouwt het bedrijf als 'G-Sync Compatible'. Monitoren die wel een G-Sync-module hebben maar minder high-end specificaties dan de Ultimate-modellen, mogen van Nvidia simpelweg een G-Sync-aanduiding dragen.

Links de tabel voor G-Sync Ultimate van voor november 2020, rechts van daarna