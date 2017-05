Door Willem de Moor, dinsdag 16 mei 2017 17:15, 6 reacties • Feedback

Het Belgische onderzoeksinstituut Imec heeft drie nieuwe hardwareconcepten getoond, die door verschillende onderzoeksgroepen binnen het instituut zijn ontwikkeld. Het Imec is een onderzoekscentrum voor nanotechnologie dat met grote chipfabrikanten is opgezet en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het instituut heeft vestigingen in onder meer Nederland en Taiwan, en werkt met onder andere ASML, Intel, Samsung en TSMC samen. Behalve aan onderzoek naar kleinere halfgeleidertechnologie wordt bij Imec gewerkt aan gezondheidsvraagstukken, kunstmatige intelligentie, iot, sensors en beveiliging.

Jaarlijks organiseert Imec een symposium waarop de belangrijkste technologische ontwikkelingen worden getoond. Tijdens dit Imec Technology Forum laat Imec dit jaar weer volop techniek zien voor smart cities, en nieuwe manieren om chips nog zuiniger en kleiner te maken. Imec trapte echter af met drie innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie, virtual reality en interfaces voor protheses. We zetten deze drie technologieën kort op een rij.