Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 20 januari 2017 16:19, 19 reacties • Feedback

Tekorten aan nandgeheugen zorgen ervoor dat Samsung ervoor kiest de 4TB-versie van de Samsung 850 Pro nog niet uit te brengen. Die versie werd al lang verwacht en in aanloop naar de CES begin deze maand, bevestigde Samsung de komst van de ssd.

Samsung geeft bij het gebruik van zijn nandgeheugen voorrang aan producten waar de meeste vraag naar is, vanwege de wereldwijde tekorten. Dat bevestigt de fabrikant aan Tom's Hardware. Wanneer de ssd dan wel verschijnt, is niet bekend. Als er meer bekend is over de beschikbaarheid van de 850 Pro 4TB, laat Samsung dit weten.

Dat Samsung met een 4TB-versie van de 850 Pro zou komen, bleek uit een vooraankondiging van de CES in november vorig jaar. Het Koreaanse bedrijf somde toen een reeks producten op die innovatie-awards gewonnen hadden. Samsung sprak toen over 'de eerste 2bit-mlc 4TB-ssd voor consumenten'. Ook op een site voor firmware-updates werd de 4TB-ssd vermeld. Samsung heeft al wel een 4TB-ssd in zijn assortiment, maar die is opgebouwd rond 3bit-tlc-nand. De prijs van dat model is ruim boven de duizend euro.

Begin december constateerde onderzoeksbureau DramExchange al dat er onvoldoende aanbod was van nandflash. Dit zou komen door het toegenomen gebruik van ssd's voor laptops en problemen bij de overstap naar 3d-nand. Bij Samsung zou dit laatste overigens niet spelen, meende DramExchange.