Sata-organisatie toont komst van Samsung 860 Evo-ssd's

Samsung komt met een serie van 860 Evo-ssd's, die waarschijnlijk de 850 Evo-modellen gaan opvolgen. Dat blijkt uit vermeldingen van de ssd's op de website van de internationala sata-organisatie. Specificaties zijn nog niet bekend.

De Samsung 860 Evo-ssd's worden genoemd op de Integrators List van de sata-organisatie. Die lijst geeft aan welke producten de sata-interoperabiliteitstest hebben doorlopen. Het gaat om 2,5"-ssd's met de modelnummers MZ7LH250, MZ7LH500, MZ7LH1T0, MZ7LH2T0 en MZ7LH4T0. Daaruit is op te maken dat er varianten komen met een capaciteit van 250GB, 500GB, 1TB, 2TB en 4TB. Samsung heeft zelf nog niets bekendgemaakt over een eventuele opvolging van de 850 Evo-serie.

Ook de huidige serie van Samsung 850 Evo-ssd's is te koop in varianten van 250GB tot 4TB. Samsung bracht de eerste ssd's in de 850 Evo-serie uit in 2014. Tweakers publiceerde destijds een review. Samsung gebruikte in zijn 850 Evo-serie 3d-nand-tlc-geheugen. Welke geheugenchips en controller er in de nieuwe ssd's gebruikt worden is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het ook om nand-tlc. Samsung zou zijn vierde generatie V-nand kunnen gebruiken, die uit 64 lagen bestaat. Naar verluidt gaat Samsung ook zijn 980-serie van pci-e-nvme-ssd's daarmee uitrusten.

In augustus heeft Samsung ook al de vijfde generatie van zijn V-nand aangekondigd. Dat is qlc-nandgeheugen met vier bit per cel, dat gestapeld kan worden tot 96 lagen. Wanneer er daadwerkelijk producten met dit geheugen op de markt komen is nog niet duidelijk.