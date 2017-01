Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 13 januari 2017 11:44, 1 reactie • Feedback

Submitter: Jelv

App.net heeft definitief de stekker getrokken uit zijn dienst, die ooit begon als een Twitter-alternatief dat 'vriendelijker' voor ontwikkelaars en gebruikers zou blijven. De dienst bevond zich al sinds 2014 in een onderhoudsmodus.

Op 14 maart sluit de dienst definitief. Sinds mei 2014 bestond App.net nog wel, maar werden er geen nieuwe functies toegevoegd. Ook werden toen alle personeelsleden ontslagen. Het doel was om geld te sparen en te kijken of de dienst rendabel gemaakt kon worden, maar elke dollar ging naar hosting en andere diensten. Deze waren nodig om App.net draaiende te houden, maakt het team achter het Twitter-alternatief bekend.

Ten tijde van het instellen van de slaapmodus had App.net zo'n 200.000 gebruikers. De bedoeling van App.net was om een microbloggingdienst te bieden waarvan de inkomsten uit betaalde abonnementen zouden komen in plaats van uit advertenties. Niet bekend is hoeveel gebruikers er over zijn, maar het team achter de dienst laat wel weten dat de omzet over de afgelopen twee jaar continu is gedaald, waarop besloten is er een punt achter te zetten.

Het project was opgezet uit onvrede met Twitter, dat vooral aandacht voor adverteerders zou hebben en ontwikkelaars van zich vervreemdde. De makers wilden zich onder andere onderscheiden door het vrijgeven van een krachtige api voor ontwikkelaars.