Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 10:13, 35 reacties • Feedback

Nvidia heeft de specificaties van de GeForce GT 1030 op zijn website gezet. Eerder verschenen er al GT 1030-kaarten van verschillende fabrikanten, maar nu heeft Nvidia de budget-gpu met 384 cudacores officieel bevestigd.

De gpu van de GeForce GT 1030 is voorzien van 384 cudacores en Nvidia geeft een boostclock van 1468MHz op. De videokaart is uitgerust met 2GB gddr5-geheugen dat communiceert via een 64bit-geheugenbus. Dat resulteert in een geheugenbandbreedte van 48GB/s.

Het verbruik van de GT 1030 is 30 watt; daarmee is de kaart zuinig genoeg om zonder ventilators gekoeld te worden. Verschillende fabrikanten hebben al modellen met passieve koeling aangekondigd. De budgetvideokaart kan worden voorzien van displayport 1,4- hdmi 2.0b- en dvi-d-aansluitingen.

Het kaartje heeft veel minder rekenkracht dan de GeForce GTX 1050 en is daarmee minder geschikt voor games. Oudere spellen of games die weinig grafische rekenkracht vereisen zullen wel goed draaien; de GT 1030 is ongeveer twee keer zo snel als de geïntegreerde gpu van Intel-processors. Verder kan de GT 1030 van pas komen in htpc's voor het afspelen van hevc-videomateriaal, het aansluiten van meer dan één monitor met een hoge resolutie en het draaien van eenvoudige 3d-toepassingen.

Verschillende fabrikanten hebben hun modellen aangekondigd. EVGA toont drie versies op zijn website, Zotac biedt voorlopig één uitvoering aan. Eerder verschenen er al details van GT 1030-videokaarten van Gigabyte en MSI.

Nvidia noemt een adviesprijs van 69 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 75 euro. EVGA biedt op zijn website een uitvoering met ventilator aan voor 80 dollar. Omgerekend en met btw is dat ongeveer 87 euro.