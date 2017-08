Acer bouwt sinds 2016 de Switch Alpha, een high-end tablet met passieve koeling, die ondertussen omgedoopt is tot Switch 5. De Switch 5 concurreert met Microsofts Surface Pro-tablet, maar de fabrikant verkocht ook geruime tijdje een goedkopere uitvoering: de Surface 3. De productie van de Surface 3 is in december 2016 gestopt en Acer vult de leegte die dat oplevert, met de Switch 3, een tablet met toetsenbord en stylus à la Surface voor zeshonderd euro. Is de Switch de nieuwe Surface?

Het uiterlijk van de Switch 3 lijkt enigszins op dat van de Surface. De achterkant is van metaal gemaakt en uiteraard is er een standaard aanwezig. De standaard voelt stevig aan en wordt in de uiterste positie opgevangen door een rubbertje. Dat voorkomt waarschijnlijk dat hij de behuizing kan laten scheuren, zoals bij het reviewsample van onze Switch Alpha gebeurde. Klap je de standaard in, dan wordt hij ook daar opgevangen door een rubbertje en aan de onderkant van de tablet zitten eveneens rubbertjes, zodat de tablet zonder te krassen op een oppervlak kan staan.

In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld Surface-tablets zijn alleen de achterkant en de standaard van metaal gemaakt. De zijkanten en omlijsting van het scherm zijn van plastic, wat wellicht goedkoper is om te produceren. Gezien de hoeveelheid plastic hadden we een relatief laag gewicht verwacht, maar dat blijkt niet zo te zijn. De Switch 3 weegt 876 gram, een stuk meer dan de Surface 3, die 622 gram weegt, maar ook bijna een ons meer dan de 787 gram die een Surface Pro in de schaal legt.

De Switch 3 is voorzien van 64GB opslag. Een micro-sd-kaartlezer om de opslag uit te breiden is dus een must. Gelukkig is die terug te vinden aan de linkerkant van de tablet, samen met een usb 3.0-aansluiting, gecombineerde mini-jackaansluiting, de aansluiting voor de lader en usb-c. De usb-c-aansluiting is helaas niet te gebruiken om de laptop mee te laden, dus je zult altijd de bijgeleverde lader mee moeten nemen. Een tweede beeldscherm aansluiten via usb-c is wel mogelijk, al zul je daarvoor een adapter moeten aanschaffen, want alleen de lader, het toetsenbord en de stylus worden meegeleverd.

Toetsenbord, touchpad en stylus

Voor een Windows-tablet van zeshonderd euro heeft Acer de Switch 3 goed uitgerust; toetsenbord en stylus worden namelijk gewoon bijgeleverd. In dichtgeklapte toestand beschermt het toetsenbord het scherm van de tablet en als je hem openklapt, kun je hem in twee posities gebruiken: plat op tafel of opgeklapt tegen de tablet, waardoor het toetsenbord enigszins onder een hoek staat.

Dat concept kennen we van Microsofts Surface-tablets en is ondertussen door verschillende fabrikanten nagemaakt. We hebben het Microsoft- en het Acer-toetsenbord niet naast elkaar kunnen houden, maar dat van de Switch 3 lijkt niet voor dat van Microsoft onder te doen. De toetsen hebben relatief veel travel en een vrij goede feedback, waardoor je best prettig kunt tikken op zo'n dun toetsenbordje. Het enige nadeel, dat zich wellicht alleen bij ons exemplaar voordeed, is dat het toetsenbord aan de kant van de tablet niet vlak op tafel wilde blijven liggen, maar iets omhoog kwam. Klap je het toetsenbord tegen de tablet aan, in de positie die waarschijnlijk het meest gebruikt zal worden dus, dan heb je daar geen last van. Toetsenverlichting, iets wat je op duurdere Surface-toetsenbordjes tegenkomt, ontbreekt helaas, maar hadden we voor dit geld ook niet verwacht.

De touchpad heeft een plastic oppervlak en reageert prettig direct op muisaanwijzingen en multitouchbewegingen. De bijgeleverde stylus is met een lengte van dertien centimeter aan de korte kant, maar is wel van een rubberen puntje voorzien, waardoor hij niet over je scherm krast. De pen is voorzien van twee knoppen, waarbij de onderste als 'gum' werkt, terwijl de bovenste als rechtermuisklik functioneert. De pen heeft 1024 drukniveaus en weegt achttien gram. We zijn geen tekenaars, dus is het moeilijk om de pen te beoordelen, maar het tekenen met de verschillende drukniveaus gaat goed en wat je tekent, verschijnt met niet al te veel vertraging op het scherm.