IDC maakt bekend dat de markt voor pc's in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika een kleine groei heeft doorgemaakt. In West-Europa werden in totaal 9,2 procent meer laptops geleverd, voor de hele pc-markt kwam de groei op 3,1 procent ten opzichte van vorig jaar.

Volgens IDC is de groei in het aantal laptopleveringen onder meer te verklaren door een grote inventaris in West-Europa en gunstige koersen ten opzichte van de dollar. Uitgesplitst in laptops voor consumenten en zakelijke modellen kwam de groei uit op respectievelijk 7,5 en 11,2 procent in West-Europa. De desktopmarkt had te maken met een daling in het aantal leveringen van 12 procent in de hele emea -regio. De pc-markt bestaat volgens IDC uit desktops, laptops en workstations.

De groei van de totale pc-markt in West-Europa, die IDC becijfert op 3 procent, komt voornamelijk door verkopen in landen als Frankrijk en Duitsland. De organisatie noemt daar groeicijfers van respectievelijk 8,2 en 5,8 procent. Het VK, Italië en Spanje vertonen negatieve cijfers, met de sterkste daling van ongeveer 8 procent in het VK en kleine dalingen in de andere landen. De groei in leveringsaantallen van laptops in deze regio schrijft IDC mede toe aan ingelopen achterstanden, die zijn ontstaan door gebrek aan ssd's en geheugen, en de vraag naar dunne en lichte pc's.

IDC noemt de vijf grootste fabrikanten, die samen goed zijn voor 77,4 procent van de pc-markt. Dat zijn HP, Lenovo, Dell, Acer en Asus. Van deze partijen maakte Acer de grootste groei door ten opzichte van vorig jaar, met een percentage van ongeveer 35 procent. Het bedrijf wordt gevolgd door Dell met ongeveer 10 procent, HP met 4,4 procent en Lenovo met 1,4 procent. Asus registreerde een daling van 5,6 procent en IDC stelt dat de fabrikant 'voor uitdagingen stond op het gebied van laptopprijzen en inventaris'.