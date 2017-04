Door Sander van Voorst, maandag 24 april 2017 12:35, 28 reacties • Feedback

Twee beveiligingsonderzoekers waarschuwen voor een kritiek lek in de recentste versie van de e-mailclient SquirrelMail. Dit stelt een ingelogde gebruiker in staat om op afstand willekeurige code uit te voeren en daarmee de server over te nemen.

De onderzoekers, Filippo Cavallarin en Dawid Golunski, hebben los van elkaar hetzelfde lek ontdekt in de software. Golunski meldt dat hij zijn bevindingen in afwezigheid van een patch heeft gepubliceerd, omdat de andere onderzoeker tot publicatie is overgegaan. Er is nog geen patch, omdat de eigenaar van SquirrelMail daar door 'persoonlijke omstandigheden' niet aan toegekomen is, aldus Golunski. Cavallarin meldt eveneens dat er nog geen patch is, maar biedt zelf een onofficiële patch die met de nodige voorzichtigheid moet worden behandeld.

In de waarschuwingen melden de onderzoekers dat de recentste versie van SquirrelMail, versie 1.4.22, kwetsbaar is en dat het lek met kenmerk CVE-2017-7692 misschien ook in eerdere versies van de software aanwezig is. Golunksi is er stellig over dat eerdere versies ook kwetsbaar zijn. Voor het lek is vereist dat Sendmail is ingesteld als mail transfer agent en dat gebruik als commandline is ingeschakeld. Op die manier kan een ingelogde aanvaller Sendmail een eigen configuratiebestand laten gebruiken om code uit te voeren.

In afwezigheid van een patch kunnen SquirrelMail-gebruikers ervoor kiezen om een alternatief te gebruiken voor Sendmail, aldus Golunski. Het lek zou lijken op het lek in PHPMailer, dat eind vorig jaar werd gedicht. SquirrelMail is een opensourcewebmailclient die is geschreven in php.