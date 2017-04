Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 19:09, 24 reacties • Feedback

ASRock vermeldt in een cpu support list de AMD Ryzen 3 1200. Volgens de fabrikant bedraagt de kloksnelheid 3,1GHz en heeft de processor een tdp van 65 watt. AMD heeft zelf nog geen details over de Ryzen 3-processor bekendgemaakt.

Volgens de moederbordenmaker heeft de cpu het modelnummer YD1200BBM4KAE. De 4 in die code geeft aan dat het om een quadcore gaat, merkt ComputerBase op. ASRock noemt de processor op een pagina over het AB350M-HDV-moederbord met AMD B350-chipset.

De Ryzen 3-processors, die in de tweede helft van dit jaar uitkomen, zullen gepositioneerd worden onder de Ryzen 5-cpu's. In de 5-serie komen quadcores en hexacores uit, met acht en twaalf threads. De Ryzen 3-processors hebben vier cores, maar het is nog niet bekend of ze smt hebben en dus ook over acht threads beschikken.

AMD brengt op 11 april de Ryzen 5-processors uit met adviesprijzen van 169 tot 249 dollar. Wat de prijzen worden van de Ryzen 3-modellen is nog niet duidelijk. Ook is onbekend hoeveel varianten er verschijnen. Een gerucht uit februari voorspelde dat er een Ryzen 3 1200 en 1100 uitkomen en mogelijk ook een 1200X-variant.

Processor Cores/threads Snelheid Boost Tdp Ryzen 7 1800X 8/16 3,6GHz 4,0GHz 95W Ryzen 7 1700X 8/16 3,4GHz 3,8GHz 95W Ryzen 7 1700 8/16 3,0GHz 3,7GHz 65W Ryzen 5 1600X 6/12 3,6GHz 4,0GHz 95W Ryzen 5 1600 6/12 3,2GHz 3,6GHz 65W Ryzen 5 1500X 4/8 3,5GHz 3,7GHz 65W Ryzen 5 1400 4/8 3,2GHz 3,4GHz 65W Ryzen 3 1200 (?) 4/4 (?) 3,1GHz ? 65W

Het huidige AMD Ryzen-aanbod