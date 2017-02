Door Joris Jansen, vrijdag 3 februari 2017 17:47, 24 reacties • Feedback

De ruimtetaxi Starliner, een bemand ruimtevaartproject van vliegtuigfabrikant Boeing, krijgt ongeveer 600 onderdelen die zijn gemaakt met een 3d-printer. Deze onderdelen brengen een aanzienlijke gewichtsbesparing met zich mee.

Voor het maken van de plastic onderdelen heeft Boeing een klein bedrijf ingehuurd dat gespecialiseerd is in het maken van geavanceerde biomedische en industriële materialen. Het gaat om het Amerikaanse bedrijf Oxford Performance Materials, zo meldt Reuters. Boeing wilde niet zeggen welk aandeel de 600 Ofxford-onderdelen vormen op het totaal aantal onderdelen van de Starliner-capsule.

In een interview zei Larry Varholak, de baas van Oxfords luchtvaartdivisie, dat de onderdelen die gemaakt worden met 3d-printers helpen om gewicht te besparen op de Starliner-capsules. Daar kunnen in totaal zeven mensen in. Varholak stelt dat de de plastic onderdelen net zo sterk zijn als aluminium, maar beduidend minder wegen. Volgens Boeing kan de gewichtsbesparing oplopen tot zestig procent ten opzichte van het gebruik van traditionele materialen. Daarnaast stelt de vliegtuigbouwer dat de plastic onderdelen goedkoper zijn.

Oxford is al begonnen met het verschepen van onderdelen voor de Starliner. Het plastic materiaal, PEKK genaamd, is volgens Oxford bestand tegen hitte en straling. Eerdere tests met onder andere NASA en vliegtuigbouwer Northrop Grumman toonden aan dat PEKK temperaturen van -150 tot 150 graden Celsius kan weerstaan.

Boeing maakt in totaal drie Starliner-capsules voor NASA onder een contract dat 4,2 miljard dollar waard is, omgerekend 3,9 miljard euro. De capsule moet er onder andere toe dienen om personen naar het internationale ruimtestation ISS te brengen. SpaceX, het bedrijf van ondernemer Elon Musk, bouwt in een vergelijkbaar project eveneens een capsule voor NASA. Dit project heeft een waarde van 2,6 miljard dollar.

Oxford Performance Materials begon in 2000 als een materialenbedrijf en startte in 2006 met het gebruiken van 3d-printers voor de productie van hoogwaardige industriële onderdelen. Het bedrijf maakt ook vliegtuigonderdelen, gezichtsimplantaten en vervangende wervels voor in het menselijk lichaam. In 2012 stapte het bedrijf in de markt voor luchtvaart en defensie.