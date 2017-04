Door Joris Jansen, vrijdag 7 april 2017 11:00, 45 reacties • Feedback

Adidas heeft een sneaker gepresenteerd waarvan de zool met een 3d-printer is gemaakt. De zool wordt gemaakt door een Amerikaanse start-up. Dit bedrijf hanteert een printtechnologie die het productieproces aanzienlijk versnelt ten opzichte van de productie via reguliere 3d-printers.

Adidas brengt de schoen in het najaar uit en denkt dit jaar vijfduizend exemplaren van de 'Future 4D'-sneaker te verkopen. Volgend jaar moet dat opgevoerd worden tot honderdduizend exemplaren, wanneer de schoen in massaproductie zal worden genomen. Dat heeft de start-up die verantwoordelijk is voor het 3d-printen van de zool, het Amerikaanse bedrijf Carbon, bekendgemaakt. Carbon wordt gefinancierd door onder meer General Electric en Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Carbon zou in staat zijn om de zool in twintig minuten te printen, wat ruim vier keer sneller is dan het printen van een schoenenzool met traditionele 3d-printtechnologieën. De technologie die Carbon hanteert, digital light synthesis genaamd, bestaat uit het gebruik van vloeibare hars die wordt bestraald met ultraviolet licht en zuurstof. Dit materiaal ondergaat dan chemische veranderingen; de hars wordt harder waarna er een vaste vorm ontstaat.

In 2015 introduceerde Adidas al een conceptueel prototype van de Futurecraft-schoen. Eind vorig jaar maakte Adidas enkele honderden exemplaren van de 3D Runner, een schoen waarvan de zool werd gefabriceerd door reguliere 3d-printers. Deze schoen kostte 333 dollar, maar was vrij zwaar en het kostte tien uur om de zool te printen. Dit proces moet nu aanzienlijk sneller gaan bij de Future 4D-schoen.