Spotify voegt videopodcasts toe in Nederland

Audiodienst Spotify heeft de mogelijkheid toegevoegd voor podcastmakers om video toe te voegen aan hun podcasts in Nederland. De dienst was tot nu toe alleen verkrijgbaar in enkele landen en voor gebruikers van Anchor.fm.

Door de stap kunnen alle podcasts nu video toevoegen aan hun audio, meldt Spotify. In veel gevallen zal het gaan om beeld van de opname en niet om aanvullend gemaakt materiaal. Videopodcasts waren al mogelijk in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Ook podcasters die gebruikmaken van Anchor.fm konden al videopodcasts uploaden.

Spotify is al bijna drie jaar bezig met het uitbrengen van de functie. Vermoedelijk wil de audiodienst dat gebruikers langer het scherm aanhouden bij het gebruik van de dienst. Dat blijkt ook uit de recente stap om een feed op het thuisscherm te zetten voor het ontdekken van nieuwe muziek.