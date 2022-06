Actie-rpg Stray Blade met Souls-achtige gevechten komt in 2022 uit

Point Blank Games en 505 Games werken samen aan Stray Blade, een actie-rpg die ergens volgend jaar verschijnt voor pc en consoles. De game combineert verkenning van een wereld met een intens gevechtssysteem dat op dat van de Dark Souls-games zou lijken.

In Stray Blade kruipen spelers in de huid van een avonturier die de oude Valley of Acrea samen met maatje Boji gaat verkennen. Het spel draait om het onthullen van de geschiedenis van deze vergeten, door oorlog verscheurde vallei en het beheersen van bepaalde krachten, met als doel om de rust en balans terug te brengen. Onder meer oude ruïnes, woestijnen en bevroren grotten zullen worden bezocht om bijvoorbeeld bepaalde zeldzame materialen, recepten en wapens te vergaren. De wereld zal ook veranderen aan de hand van acties van de speler. Als er bijvoorbeeld ergens een overwinning is behaald, zal dat daarna merkbaar zijn op die plek.

De ontwikkelaar spreekt over een 'zeer responsief gevechtssysteem' waarmee spelers gevechten naar hun hand kunnen zetten door middel van snelle reacties en gerichte aanvallen. Daarbij is het van belang om in een oogwenk op de juiste wijze te anticiperen op aanvallen van tegenstanders, in de vorm van zwaard-tegen-zwaard-reacties.

Naast deze 'Souls-achtige gevechten' draait Stray Blade volgens de makers ook om Metroidvania-elementen. Met dat laatste wordt gedoeld op een grote wereld die de speler kan ontdekken waarbij alles met elkaar in verbinding staat. Bepaalde delen van die wereld komen pas beschikbaar als de speler bepaalde vaardigheden of kennis heeft opgedaan. In de game zijn dan ook specifieke vaardigheden voor het backtracken om gebieden te ontdekken die eerder nog niet beschikbaar waren.

Uitgever 505 Games heeft nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt en noemt alleen 2022. Stray Blade komt uit op Steam, in de Epic Games Store en verschijnt voor de Xbox Series X en S en de PlayStation 5.