Bibliotheken leenden in 2020 veertig procent meer e-boeken uit dan jaar eerder

Nederlanders leenden in 2020 5,6 miljoen e-boeken bij de bibliotheek. Dat zijn er ruim 1,7 miljoen meer dan het jaar ervoor. Ook werden er in het afgelopen jaar meer luisterboeken uitgeleend dan een jaar eerder.

De Koninklijke Bibliotheek denkt dat de stijgende cijfers vooral door de coronapandemie komen. Die stijging begon tijdens de eerste lockdown toen de bibliotheken voor het eerst moesten sluiten. Bibliotheken begonnen volgens de KB hun eigen apps en websites meer te promoten.

In 2020 werd er in totaal 5,6 miljoen keer een e-boek uitgeleend via onlinebibliotheek.nl. In 2019 gebeurde dat nog 3,9 miljoen keer. Normaal gesproken ligt de stijging jaarlijks rond de tien tot vijftien procent. Van het totale aantal uitgeleende boeken werden er 875.000 uitgeleend via de ThuisBieb-app. Naast gewone e-boeken werden er ook meer luisterboeken uitgeleend. Dat gebeurde in 2019 1,7 miljoen keer en in 2020 2,6 miljoen keer. Bibliotheekabonnees kunnen via de online platforms 33.000 e-boeken en 4400 luisterboeken lenen.