Facebook voert succesvolle vlucht uit met Aquila-internetdrone

Facebook heeft een succesvolle vlucht en landing uitgevoerd met zijn Aquila-internetdrone. Het is de eerste keer dat de hele vlucht vlekkeloos verliep. Uiteindelijk moet Aquila mensen in afgelegen gebieden voorzien van een internetverbinding.

Ten opzichte van de eerste vlucht eind december had Facebook 'spoilers' op de vleugels gezet, een gladdere afwerking op de drone aangebracht en de autopilot-software aangepast, meldt het sociale netwerk. Deze vlucht op 22 mei duurde in totaal een uur en drie kwartier. De eerste testvlucht in december verliep minder succesvol. Bij de landing ging de rechtervleugel stuk.

De internetdrones moeten gaan vliegen op hoogtes tussen 18 en 27 kilometer, ruim boven waar gewone vliegtuigen vliegen. Daardoor moeten ze geen last hebben van stormen. Een ballon moet ze naar die hoogtes brengen. De stroom komt van zonnepanelen. Per vlucht zouden ze het twee tot drie maanden moeten volhouden.

De drones sturen het signaal naar de grond, waar schotels en antennes het moeten opvangen en omzetten in reguliere wifi- of mobiele netwerken die werken met huidige smartphones, tablets en laptops. Een enkele drone moet een gebied met een radius van vijftig kilometer beslaan.