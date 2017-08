Noodnummerorganisatie vraagt Apple om iPhone-locatie naar hulpdiensten te sturen

De European Emergency Number Association vraagt in een open brief aan Apple om de Advanced Mobile Location-techniek te implementeren in iPhones. Met AML kunnen hulpdiensten de locatie van een smartphone bepalen. De techniek zit sinds vorig jaar in Android.

De EENA zegt te hebben geprobeerd om contact te krijgen met Apple om aan een oplossing te werken, maar dat heeft niet tot resultaten geleid. In de afgelopen maanden is de EENA landen afgegaan om de techniek te promoten. Bij al die meetings kwam volgens de organisatie de vraag naar voren hoe het zit met Apple-smartphones.

De EENA meldt dat Google in juni vorig jaar Android heeft voorzien van een update om AML toe te voegen. De techniek werkt alleen als hulpdiensten er ook gebruik van maken. Momenteel gebeurt dat in zeven landen, waaronder België. In Nederland wordt AML nog niet ingezet.

Belgische hulpdiensten gebruiken sinds 13 juli van dit jaar AML. Bij de bekendmaking daarvan verzochten de Belgische hulpdiensten aan iPhone-gebruikers om een speciale 112BE-app te installeren, omdat de toestellen de techniek niet ondersteunen.

De noodnummerorganisatie heeft wel positieve woorden over voor het feit dat Apple in watchOS 3 een SOS-functie heeft toegevoegd, waarmee het noodnummer gebeld wordt en de locatie van de horlogedrager naar geselecteerde contacten gestuurd wordt. De locatie wordt echter niet naar hulpdiensten gestuurd. Het is niet bekend waarom Apple de AML-techniek niet wil invoeren. De iPhone-fabrikant heeft nog niet gereageerd op de open brief.