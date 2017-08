Rainbow Six: Siege krijgt uitgebreide ondersteuning dedicated servers

Ubisoft heeft via een nieuwe patch de eisen versoepeld voor Rainbow Six Siege-spelrondes die via een dedicated server opgezet kunnen worden. Ook is een lan-modus voor de PlayStation 4 in ontwikkeling.

Het gaat om een versoepeling van de Custom Match-modus. De dedicated servers waren daarin al beschikbaar zegt Ubisoft, maar spelers moesten binnen tien minuten een volle lobby van tien spelers weten te krijgen om op een dedicated server terecht te komen. Met de nieuwe patch zijn er slechts twee spelers vereist om de ronde te hosten op een dedicated Ubisoft-server. Daardoor vinden alle potjes nu plaats op zo'n server. Spelers kunnen zelf geen lobbies meer online hosten, dat kan alleen nog in een lokaal netwerk. Ook in de Terrorist Hunt-modus worden binnenkort alle rondes via dedicated servers opgezet.

Ubisoft biedt vanaf de nieuwe patch, die versienummer 2.2.2 draagt, ook een voicechatdienst via dedicated servers. De dienst werkt met de technologie van het bedrijf Vivox, dat ook onder meer voicechatplatforms ontwikkelde voor EVE Online, Planetside 2 en Second Life. De nieuwe dienst wordt eerst op de pc-versie aangeboden en komt later naar de consoles. In de patch zijn ook verbeteringen aan de animaties en verschillende bugfixes doorgevoerd.

Ubisoft vertelt dat de patch als voorbereiding dient voor het derde contentseizoen van Rainbow Six Siege. In het nieuwe seizoen, dat een Hong Kong-map krijgt, gaat Ubisoft peer-to-peer voicechat- en partydiensten uitfaseren. Ook wil de uitgever een lan-modus beschikbaar maken voor de PlayStation 4-console. De eerste patch voor het derde seizoen krijgt een bestandsgrootte die kan oplopen tot 42GB indien het ultra hd-texturepack is geïnstalleerd. De consoleversies krijgen een patch van 15GB.