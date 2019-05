Olympus brengt waterdichte Tough TG-6-compactcamera uit voor 479 euro

Olympus introduceert de Tough TG-6, een waterdichte compactcamera die tegen een stootje moet kunnen. De camera is vrijwel gelijk aan zijn voorganger, behalve onder meer een hogere resolutie van het scherm op de achterkant.

De Olympus TG-6 heeft een lcd met een resolutie van 1,04 miljoen beeldpunten, terwijl de TG-5 het nog met een scherm met een resolutie van 460.000 beeldpunten moest stellen. Verder is er een nieuwe antireflectieve coating toegepast bij de lens en er is een optionele fisheye-adapter beschikbaar.

De lens en de sensor zijn onveranderd; het gaat nog steeds om een 12-megapixelsensor van het 1/2,3"-formaat en een lens met een bereik van 25-100mm in fullframe-equivalentie met een diafragma van f/2-4.9. De macromodus waarbij scherpstellen op een object op 1cm voor de camera mogelijk is, is behouden en de accuduur van 340 foto's op een enkele lading is ook onveranderd.

Fotograferen gaat nog altijd met maximaal 20fps en de 4k-filmfunctie heeft nog altijd een maximale framerate van 30fps. Bij het filmen wordt de hele sensor gebruikt en de bitrate is 102Mbit/s. Timelapse-video's konden voorheen alleen in 4k- en hd-resoluties opgenomen worden, maar daar is nu ook een full-hd-resolutie voor beschikbaar.

De TG-6 is volgens de officiële specificaties waterdicht tot 15 meter, schokvast tot een val van maximaal 2,1 meter, en bestand tegen stof en vorst tot temperaturen van -10 graden Celsius. Deze specificaties zijn volledig gelijk aan die van de twee voorgangers.

De nieuwe camera krijgt een adviesprijs van 479 euro, wat eveneens gelijk is aan de adviesprijs die Olympus de TG-5 meegaf toen deze in juni 2017 op de markt kwam. De TG-6 is beschikbaar in het rood en zwart.