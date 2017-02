Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 februari 2017 18:59, 22 reacties • Feedback

Irix introduceert een 11mm f/4-objectief met handmatige focus dat geschikt is voor camera's met een fullframesensor. De fabrikant maakt varianten voor dslr's van Canon, Nikon en Pentax en claimt dat de curvilineaire vervorming maar 3,13 procent bedraagt.

Het objectief heeft een lensconstructie van zestien elementen in tien groepen met een diafragma dat bestaat uit negen lamellen. Aan de achterkant is een filterslot voor het gebruik van galetinefilters met afmetingen van 30x30mm. De 11mm f/4 heeft geen autofocus, maar communiceert wel met camera's om exif-informatie door te geven. Irix heeft een foto op Flickr gezet die gemaakt is met een preproductiemodel van de lens.

De 11mm f/4 heeft een beeldhoek van 126 graden bij gebruik op een camera met een fullframesensor. Alleen Canon heeft een vergelijkbaar objectief in zijn assortiment, maar dat is een zoomlens die ruim drieduizend euro kost: de EF 11-24mm f/4L. De meeste ultragroothoekobjectieven van andere fabrikanten hebben een brandpuntsafstand van minimaal 12mm.

Er komen twee varianten van de Irix 11mm f/4: de Blackstone en de Firefly. Eerstgenoemde is een zwaarder uitgevoerd model met een behuizing van aluminium, die is afgedicht tegen stof en vocht. De andere uitvoering heeft een behuizing van kunststof zonder deze afdichtingen.

Euroadviesprijzen van de Irix 11mm f/4 zijn niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk wanneer de ultragroothoek op de markt komt. Op de Amerikaanse Irix-website staat de Blackstone voor een bedrag van 825 dollar en de Firefly-uitvoering voor 595 dollar. Omgerekend en inclusief btw zou dat uitkomen op ongeveer 964 euro en 682 euro.

De 11mm f/4 is het tweede Irix-objectief. Eerder verscheen al de 15mm f/2.4, eveneens in een Blackstone- en Firefly-uitvoering. De objectieven worden gemaakt door TH Swiss, een fabrikant die gevestigd is in Zwitserland en zijn glaswerk in Zuid-Korea laat maken.

Voorbeeldfoto Irix 11mm f/4