Europese Commissie laat onveilig gps-horloge voor kinderen van de markt halen

De Europese Commissie laat een distributeur van een gps-horloge voor kinderen het product terugroepen omdat kwaadwillenden eenvoudig toegang kunnen krijgen tot data. Het gaat om een horloge dat in een Nederlandse webwinkel werd verkocht.

Het betreffende horloge is de Safe-Kid-One van de Duitse fabrikant ENOX. Het horloge is bedoeld om de locatie van kinderen in de gaten te houden en er is ook een belfunctie zodat ouders met de kinderen kunnen praten. Volgens de Europese Commissie maken het horloge en de bijbehorende smartphone-applicatie geen gebruik van encryptie bij communicatie met de backendserver. De gegevens, waaronder de locatiegeschiedenis, kunnen eenvoudig achterhaald en aangepast worden. Ook kunnen kwaadwillenden commando's uitvoeren en zo willekeurige nummers bellen. Dat stelt ze in staat om met kinderen die de horloges dragen te praten via de belfunctie.

Door deze tekortkomingen voldoet het product niet aan de Radio Equipment Directive, stelt de Europese Commissie. Het gevolg is dat de distributeur het product van de markt moet halen en moet terugroepen bij gebruikers die het al hebben gekocht.

In Nederland was het horloge te bestellen bij Conrad. Tweakers heeft contact opgenomen met die webwinkel en die was nog niet op de hoogte van de maatregel van de Europese Commissie. Conrad zegt dat er een stuk of vijf van de horloges zijn verkocht in Nederland. Het horloge werd sinds 2016 aangeboden. Conrad heeft het bestellen van het horloge nu onmogelijk gemaakt.

Eind vorige maand vond een beveiligingsbedrijf een lek in de backend van software voor gps-horloges voor kinderen. Het is niet duidelijk of het ENOX-horloge die software gebruikt. Ook in 2017 werden beveiligingsproblemen met gps-horloges aangekaart. Destijds waarschuwde onder andere de Consumentenbond over de horloges.