Premier Rutte wil alsnog aantal ontvangen en verstuurde sms-berichten openbaren

De Nederlandse minister-president Mark Rutte gaat alsnog openbaren hoeveel sms-berichten hij heeft ontvangen of heeft verstuurd. Eerder zei Rutte nog geen metadata te willen delen. Hij gaat nu proberen daar informatie over te krijgen en gaat deze verkregen informatie delen.

Premier Rutte schrijft 'voor zover het mogelijk is de feitelijke informatie' over aantallen binnen zijn sms-verkeer beschikbaar te willen krijgen. Hij schrijft niet hoe hij dit wil doen, maar waarschijnlijk gaat hij zijn provider om deze informatie vragen. De verkregen informatie wil hij dan delen met de Tweede Kamer. 'Begin volgende week' wil hij de Kamer een voortgangsbericht sturen.

Rutte stuurde de Kamerbrief donderdagavond na een debat met de Tweede Kamer. In dat debat zei hij nog geen metadata te willen openbaren. Waarom werd niet duidelijk, al zei hij wel aan het einde van het debat terug te komen op dat verzoek. In de brief geeft hij niet aan waarom hij van gedachten is veranderd.

Rutte gebruikte jarenlang een Nokia 301 voor bellen en sms'en. Ontvangen en verstuurde sms'jes verwijderde hij, naar eigen zeggen omdat zijn telefoon anders te traag werd. De Nokia 301 kwam standaard met een archiveringsfunctie waarmee het mogelijk niet per se noodzakelijk was om berichten te verwijderen om de telefoon snel te houden. Rutte besloot zelf welke sms-berichten bewaard moesten blijven. Daardoor is het niet duidelijk hoeveel sms'jes er verloren zijn gegaan; met het verzoek om de metadata hopen Kamerleden hier meer inzicht in te krijgen.