VS voert strijd tegen ransomware op met taskforce na incident met oliepijplijn

De Verenigde Staten gaan onderzoeken naar ransomware centraal coördineren met een taskforce in een poging weerbaarder te worden voor de malware. Het Witte Huis roept bedrijven op alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen.

Het recent opgerichte team in Washington moet alle ransomware-aanvallen in de VS in kaart brengen en mogelijke connecties tussen aanvallen aan het licht brengen. Dit moet een compleet beeld opleveren voor de nationale en economische bedreiging van ransomware. Dat staat in een interne richtlijn die Reuters heeft ingezien en die donderdag naar Openbaar Ministerie-afdelingen is gestuurd. De werkwijze om alle aanvallen te monitoren en verbanden te leggen past de VS ook toe bij terroristische aanvallen, maar nog niet eerder bij ransomware, schrijft Reuters.

De Deputy National Security Advisor for Cyber and Emerging Technology van de VS richtte zich afgelopen week op het Amerikaanse bedrijfsleven met het dringende advies zich te wapenen tegen de dreiging van ransomware. Het advies is om regelmatig back-ups te maken en deze offline te houden, systemen zo snel mogelijk te updaten en patchen, een incident response plan te testen, onafhankelijke pentesten uit te voeren en netwerken te segmenteren.

De VS voert de strijd tegen ransomware op nadat een Amerikaanse oliepijpleiding stilgelegd moest worden omdat het bedrijf erachter getroffen werd door ransomware. Pas na enkele dagen kon de leiding weer in gebruik genomen worden. In de tussentijd maakte drukte bij benzinepompen dat er brandstofschaarste ontstond.