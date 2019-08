Samsung introduceert 32"-gamemonitor met ruimtebesparende voet

Samsung start in het vierde kwartaal met de verkoop van de 32"-versie van de Space Gaming Monitor. Dit scherm voor gamers is plat tegen de muur te plaatsen en dankzij zijn arm naar voren te trekken.

De Space Gaming Monitor met 32"-scherm heeft typenummer SR75Q en komt in het vierde kwartaal op de markt voor een nog onbekende prijs. Een zakelijke 4k-variant van de 32"-Space Monitor, die Samsung tijdens de CES aankondigde, staat voor zo'n 450 tot 500 euro in de Pricewatch.

Samsungs Space Gaming Monitor heeft een resolutie van 2560x1440 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm ondersteunt FreeSync. De onderscheidende eigenschap is de aanwezigheid van een minimale voet met scharnier die aan een tafelrand te bevestigen is. Daardoor is het scherm bijvoorbeeld plat tegen een achterliggende muur te zetten. Dankzij het scharnier en de arm kan de monitor naar voren geschoven worden. Meer details maakte het bedrijf verder nog niet bekend.

Wel meldt Samsung dat de C27RG5 in Europa beschikbaar is. Dit is een gebogen 27"-scherm met kromming van 1500R, ondersteuning voor G-Sync en verversingssnelheid van 240Hz. Dit scherm heeft een va-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels, terwijl de maximale schermhelderheid op 300cd/m² ligt. De prijs bij Europese webwinkels is volgens prijsvergelijker Geizhals 400 tot 500 euro.

Ook de C49RG90 is inmiddels beschikbaar. Net als bovenstaande CRG5 is dit CRG9-model begin dit jaar tijdens de CES aangekondigd. De CRG9 met gebogen 49"-paneel heeft een resolutie van 5120x1440 pixels, heeft een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteunt FreeSync 2. Er is hdr10-ondersteuning en de maximale helderheid bedraagt 1000cd/m². De 32:9-monitor staat in de Pricewatch voor prijzen tussen 1235 en 1450 euro.