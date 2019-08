YouTube schrapt per 18 september optie om privéberichten te versturen

Google stopt met de in 2017 geïntroduceerde berichtenfunctie in YouTube. Vanaf 18 september kunnen YouTube-gebruikers de functie niet langer gebruiken om video's met elkaar te delen en bijvoorbeeld over video's te discussiëren.

Een Google-medewerker meldt op een ondersteuningspagina dat de ingebouwde berichtenfunctie per 18 september verdwijnt, maar wijdt verder niet uit over de redenen van de schrapping. Wel stipt hij aan dat YouTube zich in de afgelopen tijd ook gericht heeft op publieke conversaties in de commentaren en YouTube Stories. Google lijkt zich dus vooral daarop te richten; waarschijnlijk werd de berichtenfunctie ook niet heel veel gebruikt. YouTube Stories lijkt overigens op Instagram Stories en is beschikbaar voor gebruikers met minimaal tienduizend volgers.

De optie om andere gebruikers berichten te sturen verscheen in 2017 voor de mobiele app en in mei 2018 ook voor de webversie van YouTube. Het is vooral een snelle methode om video's met anderen te delen, waarbij gesprekken met individuen en groepen mogelijk zijn. De functie is geïntegreerd met de zoekfunctie van het videoplatform, zodat video's eventueel ook zijn terug te vinden via de zoekgeschiedenis.

Google stelt dat het delen van video's in YouTube na 18 september nog altijd mogelijk is, door op de videopagina van YouTube op delen te klikken en vervolgens op het icoontje van de het gewenste sociale medium te klikken.