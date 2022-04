SoftBank stopt productie van mensachtige robot Pepper door gebrek aan vraag

SoftBank heeft de productie van zijn mensachtige robot Pepper stopgezet omdat er weinig vraag naar is. De productie zou vorig jaar in de zomer al gestopt zijn. Pepper werd in 2014 geïntroduceerd en werd vanaf 2015 verkocht.

SoftBank bevestigt de productiestop tegenover Nikkei en BBC. Wel zegt het bedrijf dat Pepper niet volledig is geschrapt. Als er weer vraag is naar de robot, zal de productie worden hervat. Volgens bronnen van Reuters zijn er in totaal maar zo'n 27.000 exemplaren van de robot gemaakt. Dat zou veel minder zijn dan waar SoftBank op hoopte. Pepper kwam voort uit het Franse roboticabedrijf Aldebaran, dat in 2012 werd overgenomen door SoftBank. Het Japanse concern zou van plan zijn om de helft van 330 werknemers in Frankrijk te ontslaan.

Pepper werd vooral aan bedrijven geleverd en was jarenlang het 'gezicht' van SoftBank. De mensachtige robot van 1,2 meter hoog is bedoeld om relatief eenvoudige taken over te nemen die normaal door mensen worden vervuld. De robot heeft aan de voorkant een 10"-scherm. Pepper is onder meer ingezet als receptionist in kantoren wereldwijd, om passagiers op luchthavens te verwelkomen en als cheerleader bij een honkbalwedstrijd. In 2017 demonstreerde een ander Japanse bedrijf hoe het de robot inzette om boeddhistische rituelen uit te voeren bij een begrafenis.

Pepper in een museum - Foto: SoftBank

Promotiefilmpje uit 2014