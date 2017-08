Japans bedrijf toont Pepper-robot met software voor uitvoeren begrafenisrituelen

Het Japanse bedrijf Nissei Eco heeft op een beurs een robot laten zien die dankzij software in staat is rituelen uit te voeren voor boeddhistische begrafenissen. Het inhuren van een robot zou veel goedkoper zijn dan het inhuren van een menselijke priester.

Nissei Eco heeft de software gemaakt voor Pepper, een mensachtige robot die de Japanse provider Softbank in 2014 presenteerde. De Japanse tak van Yahoo schreef vorige week al dat de robot op de Life Ending Industry Expo in de Japanse hoofdstad Tokyo zou staan en deze week is de robot daar te bewonderen.

Volgens het bedrijf is de robot nodig, omdat het goedkoper is de rituelen te laten uitvoeren door Pepper dan door een menselijke priester. De kosten voor het inhuren van de robot zouden een kwart zijn van die van een mens.

Nissei Eco heeft de software gemaakt voor Pepper, dat applicaties van derden toestaat. De robot is voor zover bekend nog niet ingehuurd voor een begrafenis.