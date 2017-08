Modemerk Lamborghini kondigt 2450 dollar kostende smartphone aan

Modemerk Tonino Lamborghini heeft een 2450 dollar kostende Android-smartphone aangekondigd. Voor die prijs krijg je een smartphone met een achterkant van Italiaans leer, maar een adapter om de telefoon op te laden was kennelijk te duur om in de doos te stoppen.

Het designmerk maakte al eerder Android-smartphones en de nieuwste telg met de naam Alpha One, dat te bewonderen is in een lookbook, heeft een 5,5"-oledscherm met 2560x1440 pixels. De soc is een Qualcomm Snapdragon 820, een high-end soc die een jaar geleden in veel nieuwe smartphones zat. De telefoon heeft een werkgeheugen ter grootte van 4GB en een opslag van 64GB.

Het toestel bevat een vingerafdrukscanner, een 20-megapixelcamera met f/1.8-lens en ois en twee Dolby Atmos-speakers. In de behuizing van 15,4x7,7cm groot zit een 3250mAh-accu. Het toestel beschikt over een 3,5mm-jack en een usb-c-poort. Het toestel draait op Android 7.0. De Lamborghini-smartphone heeft een achterkant van dun leer van Italiaanse makelij, iets dat hem moet doen opvallen.

De Samsung Galaxy Note 8 met zijn prijs van 999 euro is een koopje vergeleken bij de Alpha One. De Italiaanse smartphone is alleen te koop in een Premium-pakket met een prijs van 2450 dollar. Voor die prijs krijg je er een leren hoesje bij en een usb-kabel. Een adapter moet je zelf nog ergens vandaan ritselen, want het modemerk waarschuwt dat die er niet bij zit.

Wie een geldboom in de achtertuin heeft staan en hem graag wil kopen, zal desondanks goed achter de oren moeten krabben. De telefoon is niet of nauwelijks compatibel met 4g-netwerken in de Benelux.