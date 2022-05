Nieuwe Skate-game is nog in vroege fase van ontwikkeling

EA en ontwikkelaar Full Circle tonen een teaserfilmpje van de nieuwe Skate-game, die ruim een jaar geleden werd aangekondigd. De makers zeggen dat de ontwikkeling nog in een vroege fase zit en tonen nog geen gameplay.

In een teaserfilmpje zijn verschillende skaters en youtubers te zien en toont Full Circle hoe de bewegingen worden vastgelegd met motion capture. Ontwikkelaar Deran Chung zegt: "Het is nog vroeg, maar we werken er nog aan."

Met die bewoording benadrukt Chung dat de ontwikkeling nog in een vroege fase is. Dat is niet verwonderlijk, want hoewel het bestaan van de nieuwe Skate-game in juni vorig jaar werd aangekondigd, is ontwikkelstudio Full Circle die het spel maakt, pas begin dit jaar formeel opgericht.

EA had eerder aangegeven dat er bij het EA Play-evenement op 22 juli geen nieuwe informatie gegeven wordt over de nieuwe Skate-game. De ontwikkelaar had wel beloofd daarvoor met 'iets' aan informatie te komen over het spel. Dat is nu gegeven in de vorm van de korte teaser.

De eerste Skate-game stamt uit 2007 en deel 3 kwam uit in 2010. Daarna verschenen er geen Skate-games meer. De spellen waren realistischer dan de tegenhangers uit de Tony Hawk Pro Skater-serie. De oorspronkelijke Skate-serie is gemaakt door EA Black Box, maar die studio bestaat sinds 2013 niet meer. De studio die nu aan het nieuwe spel werkt, bestaat uit voormalige werknemers van die studio, inclusief kopstukken Chris 'Cuz' Parry en Deran Chung.