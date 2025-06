Chatapp Telegram zegt tien miljoen betalende klanten te hebben voor zijn Premium-abonnement.

Telegram Premium

Telegram Premium kwam uit in juni 2022 en haalde in januari vijf miljoen abonnees. Nu zijn het er tien miljoen, zegt het bedrijf. De groei lijkt te gaan met horten en stoten. Van vier naar vijf miljoen duurde een maand, nu komen er vijf miljoen abonnees bij in acht maanden. Het abonnement kost standaard 5,50 euro per maand.