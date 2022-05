Tweakers Podcast #134 - Zen 3-beloftes, muis-adviezen en iPhone-kabels

Spoiler-alert: een sneakpeek zit deze keer aan het begin van de aflevering. Want deze keer hebben we niet één aflevering van de Tweakers Podcast, maar donderdag later op de dag is er zelfs een tweede. Er is dan ook genoeg om over te praten.

In deze reguliere aflevering spreken Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en telefoonreviewer Chris Broesder over de Apple-presentatie van dinsdagavond. Daarin liet de fabrikant niet een, niet twee, niet drie maar vier nieuwe iPhones zien. Waarom bestaan die allemaal en wat wil Apple ermee bereiken? En, waarom zitten in de doos geen laders en bedrade oortjes meer en is dat een goede milieumaatregel of ergens toch ook wel een beetje een vreemde zet?

Wout komt nog terug op die andere grote techaankondiging van de afgelopen tijd; AMD presenteerde vorige week Zen 3, zijn nieuwste Ryzen-processors voor desktops, waarmee de fabrikant het laatste gat met Intel wil dichten: ipc. Chris is aan het rondkijken voor een nieuwe muis en vraagt dus advies over wat hij zou moeten hebben.

Arnoud heeft het nog over de Vivo IFEA, een concepttelefoon met afneembare camera. Dat is een vernieuwend concept, maar hoe handig is het en hoe groot is de kans dat je dan je kleine telefooncamera ineens laat vallen en in een putje ziet verdwijnen? Jurian heeft wéér iets om op beeld te laten zien. Vorige week was het een Xbox, nu is het iets heel anders.

0:20 Opening

1:23 Alvast een sneakpeek

2:12 Lockdown-VR

8:56 Telefoon met afneembare camera

15:34 Een nieuwe muis

23:11 Zen3

29:49 Virtuele evenementen

35:42 Vier iPhones

47:06 Geen lader en oortjes meer

53:04 Sneakpeek