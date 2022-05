Nokia krijgt geld van NASA voor bouw 4G-netwerk op de maan

Nokia gaat samenwerken met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om een 4G-netwerk te bouwen op de maan. Het gaat in eerste instantie om LTE, daarna moet de maan ook 5G krijgen, aldus de Finse hardwaremaker.

Het gaat om het eerste mobiele netwerk op de maan, claimt Nokia. De bedoeling is om met het netwerk maanlanders onderling te laten communiceren met een snellere en betrouwbaardere techniek dan nu mogelijk is. Het moet beginnen met 4G, maar later moet de maan een 5G-netwerk krijgen.

Details over hoe het netwerk precies zal functioneren ontbreken. Zo is onduidelijk hoeveel zendmasten er zijn, hoe die communiceren met een eventuele backbone en hoe en of een signaal teruggaat naar de Aarde.

Nokia krijgt 14,1 miljoen dollar van NASA om het project de komende vijf jaar uit te werken. Dat is onderdeel van het grotere Tipping Points-programma, om geld te steken in publiek-private samenwerkingen voor initiatieven op de maan.