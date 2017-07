Nederlands bedrijf toont werkende versie compact vertaalapparaat

Het Nederlandse bedrijf Travis heeft voor het eerst een werkende versie getoond van zijn compacte vertaalapparaat Translator. Het apparaat verstaat een Nederlandstalige zin en zet hem om in het Engels binnen tien seconden.

De demonstratie is te zien in een mail die Travis naar mensen heeft gestuurd die interesse hebben getoond in het project. Het is voor het eerst dat het bedrijf het apparaatje in werkende staat toont. Travis toonde wel eerder dummy's zonder werkende software.

Het Nederlandse bedrijf wil het vertaalapparaatje gaan leveren vanaf september aan backers op Indiegogo, waar de Translator nog steeds te koop is. De levering stond oorspronkelijk gepland voor juni. Travis hoopt voor het einde van het jaar 50.000 gebruikers te hebben. Voor de levering van start kan gaan, zijn er nog een paar zaken glad te strijken. Zo geven de aanraakgevoelige toetsen nog problemen en komen knoppen wellicht op een andere plek.

De Translator moet zich onderscheiden van een telefoon met een vertaal-app met betere microfoons en een mogelijkheid om talen offline op te slaan, waardoor vertalingen geen dataverbruik opleveren. Het bedrijf heeft een samenwerking met Open Learning Exchange, waarbij klanten een tweede Travis kunnen doneren aan iemand in een ontwikkelingsland via OLE.