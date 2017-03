Door Sander van Voorst, vrijdag 17 maart 2017 19:58, 1 reactie • Feedback

Een onderzoeksgroep van onder andere de Schotse universiteit van St Andrews heeft een typmethode ontwikkeld die werkt door het toestel, bijvoorbeeld een smartphone, te kantelen. Op die manier is het mogelijk om woorden te typen op basis van Swype-bewegingen.

De onderzoekers hebben hun methode, waarover TechCrunch bericht, de naam 'Shape Writing in Motion' genoemd. Dit moet het mogelijk maken om met één hand te typen op toestellen die over een groot scherm beschikken. De techniek zou volgens de onderzoekers echter ook gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen, bijvoorbeeld voor wearables en vr. In dat laatste geval zou typen ook mogelijk zijn als de gebruiker het toetsenbord zelf niet kan zien.

Bij tests bleken gebruikers in staat om 15 woorden per minuut te typen zonder enige oefening. Na 90 minuten oefenen lukte het om een snelheid van 32 woorden per minuut te bereiken. Om bijvoorbeeld woorden aan te vullen en spaties in te voegen, maken de onderzoekers gebruik van een zogenaamd 'chat head'. Dat is een ronde virtuele knop op het scherm, die gebruikers met de duim kunnen aanraken om de functies uit te voeren. De knop kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om woorden te verwijderen.

De techniek om te typen door kantelbewegingen was al eens eerder als 1 aprilgrap door SwiftKey in 2013 geïntroduceerd. De onderzoekers willen de techniek verder uitwerken en een app ontwikkelen die door gebruikers te installeren is. Zij willen hun onderzoek in mei op de ACM CHI-conferentie in het Amerikaanse Denver presenteren.