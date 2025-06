Gerechtshof blijft erbij dat btw-heffing doorverkoop RuneScape-gold terecht is

Het Amsterdamse Gerechtshof heeft de Belastingdienst na een hogerberoepszaak opnieuw toegestaan om btw te heffen op de grijze verkoop van ingame valuta voor RuneScape. Een reguliere rechtbank concludeerde eerder al hetzelfde.

Het Gerechtshof concludeert net als de rechtbank dat deze Coins in RuneScape, in de rechtbankdocumenten als gold coins aangemerkt, geen betaalmiddel of virtuele valuta zijn zoals beschreven in artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968. De doorverkoper verleent dus een dienst en deze handel is niet vrijgesteld van omzetbelasting. De rechter bevestigde daarom in juli dat een naheffing van in totaal bijna 600.000 euro inclusief boetes en rente terecht was. Dit komt overeen met een eerdere uitspraak in maart van 2021.

De partij die de Coins doorverkocht, diende eerder bezwaar in tegen de beslissing van de Belastingdienst om een naheffing te vragen op de omzet die het bedrijf verdiende met het doorverkopen van ingame goudstukken en accounts. Uit het naheffingsbedrag en een bevestiging van de advocaat van de aanklager tegenover Quote blijkt dat het bedrijf miljoenen euro's omzette met de doorverkoop van Coins voor RuneScape. Dit gebeurde als service via een externe website, waarna de koper en verkoper afspraken in de spelwereld van RuneScape om de in de echte wereld aangeschafte 'goederen' uit te wisselen.

Het gaat hierbij dus om een grijze markt, aangezien ook in de rechtbankdocumenten benadrukt wordt dat het verdienen van geld buiten RuneScape om niet onder de gebruikersvoorwaarden valt. De RuneScape-uitgever Jagex schrijft in zijn gebruikersvoorwaarden dat het niet toegestaan is om virtuele items of valuta te verhandelen, accounts uit te wisselen of content uit Jagex-games in de echte wereld te verkopen, cadeau te doen of te verhandelen. Er zou naast de betreffende partij nog een bedrijf zijn dat in Nederland en België actief is in deze handel.