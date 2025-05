De toekomst van AI-modellen: agents

Rabbit R1

Je zou haast gaan denken dat ondernemers in Silicon Valley een hekel hebben aan het plannen van vakanties en tripjes. Immers, toen Google en Microsoft na de release van ChatGPT in februari 2023 presentaties hielden over hun chatbots met generatieve AI, noemden zij beide het plannen van een trip als voorbeeld, een voorbeeld dat ook nog eens fout ging. Zo kwam Bing bij een voorbeeld over Mexico-Stad met tips voor bars die allang niet meer bestaan. Toen Rabbit vorig jaar zijn inmiddels geflopte R1-gadget wilde uitleggen, kwam daar wéér het voorbeeld van tripjes om de hoek kijken. Je zou tegen het oranje apparaatje kunnen zeggen waar je een paar dagen heen wilde en het large action model zou dan vervoer en verblijf regelen en zelfs komen met hele programma's om daar dagen door te brengen.

Het toont ook wel een beetje hoe Silicon Valley is afgesloten van de rest van de wereld. In een bubbel waarin lange werkdagen maken en vrije tijd opofferen gezien wordt als iets goeds, kun je het beste de schaarse vrije tijd optimaliseren door het plannen uit te besteden. In de reacties op Tweakers kwam er al gelijk een nuchtere blik op deze voorbeelden: er zit toch ook juist veel voorpret en meerwaarde in het zelf plannen van uitjes en vakanties? Daarnaast, zo weten veel tweakers inmiddels, moet je de output van AI-modellen altijd nalopen. Je wilt niet dat het hippe large action model tickets heeft geregeld voor een niet-bestaande trein of dat je voor een hotel staat dat in feite een kluswinkel blijkt te zijn.

De afgelopen maanden hebben veel AI-bedrijven zogenoemde 'agents' aangekondigd voor gebruik in de browser of op de desktop. Die zijn nu in veel gevallen nog niet bruikbaar, dus we moesten weer leunen op voorbeelden om te zien waar ze toe in staat zijn. En je mag raden welk voorbeeld ze gebruiken: inderdaad, je kan rustig achterover leunen terwijl jouw AI-agent voor jou rond gaat klikken op internet om een trip voor je te boeken.

De voorbeelden mogen dan niet altijd even sterk zijn, veel tweakers hebben AI-toepassingen wel een plek gegeven in hun werk of dagelijks leven. En dat kan met AI-agents ook het geval gaan zijn. Dus laten we eens een tripje plannen langs deze bedrijven en wat zij willen bereiken met hun AI-agents en wat die moeten gaan kunnen.

