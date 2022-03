Philips Momentum 558M1RY vs. LG OLED55CX

Na maanden van previews en aankondigingen is het nu zover. Met het verschijnen van de Xbox Series X, Xbox Series S en PlayStation 5 is de nieuwe consolegeneratie een feit. Eerder publiceerde Tweakers al uitgebreide reviews van alle nieuwe machines. Zoals je daarin kon lezen, bevatten de nieuwe consoles de nodige hardwarematige innovaties. Een daarvan is de HDMI 2.1-aansluiting, die interessante mogelijkheden biedt: 4k-hdr-gaming op 120fps en adaptive sync. Dat opent de weg naar een vloeiender beeld, zoals je gewend bent van je game-pc.

Natuurlijk zijn de nieuwe consoles ook gewoon simpelweg sneller dan de oude modellen en voorzien van meer cpu- en gpu-rekenkracht, wat meer grafische pracht en praal belooft. Om daarvan optimaal te kunnen genieten, kun je maar beter een goed scherm in huis hebben. Philips speelt daarop in met de pas geïntroduceerde Momentum 558M1RY, een ‘consolegaming-monitor’ met geïntegreerde soundbar van Bowers & Wilkins en 'Ambiglow'-ledverlichting achter het paneel. In dit artikel zetten we hem tegenover LG’s OLED55CX6LA-televisie, wellicht het meest voor de hand liggende alternatief als je zoekt naar een gamingscherm met dit formaat en voor deze prijs.