Eerste Pokémon van vijfde generatie verschijnen maandagavond in Pokémon Go

Niantic begint maandagavond met het toevoegen van Pokémon uit de Unova-region aan Pokémon Go. De vijfde generatie Pokémon bevat in totaal 156 verschillende wezentjes, waarvan maandag een klein deel wordt uitgebracht.

Niantic zet in een blogpost uiteen welke nieuwe Pokémon maandag uitkomen. Er verschijnen minimaal acht nieuwe Pokémon in het wild, er zijn een aantal nieuwe Pokémon die uitgebroed kunnen worden via eieren en een drietal kan gevangen worden in raids. Verder zijn er vijf nieuwe regionale Pokémon, die alleen in bepaalde werelddelen gevangen kunnen worden.

De Pokémon van de vijfde generatie komen uit de Unova-regio, het gebied waar de games Pokémon Black en White zich afspelen. Niantic heeft een promofilmpje op Instagram gezet waarin de exemplaren die maandag uitkomen worden uitgelicht. Waarschijnlijk zijn de nieuwe wezentjes maandagavond vanaf 22:00 uur te vangen in het spel. Dat is de tijd die Niantic meestal gebruikt om nieuwe evenementen te beginnen.

Pokémon Go kwam ruim drie jaar geleden uit. Hoewel de game niet meer zoveel gespeeld wordt als in de begindagen, is de smartphonegame nog altijd populair. Volgens analisten van SensorTower behaalde Niantic in augustus een omzet van 110 miljoen dollar met de game; het beste financiële resultaat in drie jaar tijd. Vermoedelijk kwam die stijging mede door de beschikbaarheid van de shiny-vorm van de populaire Pokémon Rayquaza in raids gedurende de hele maand augustus. Deze week brengt Niantic de shiny-vorm van Mewtwo uit in raids.