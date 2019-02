Pokémon Go-maker schikt rechtszaak omtrent locaties Pokéstops en gyms

Niantic, maker van Pokémon Go, heeft in een rechtszaak in de Verenigde Staten een schikking getroffen. De zaak ging om Pokéstops en gyms die zich op het erf van de eisers bevonden, wat vervolgens voor overlast zorgde van spelers die het erf betreden.

Dat meldt de Hollywood Reporter op basis van documenten die online gezet zijn door een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Het gaat om een class action-rechtszaak waarbij de eisers een schikking hebben getroffen met Niantic. Laatstgenoemde belooft namelijk onder meer Pokéstops en gyms weg te halen bij het erf van de eisers; deze zouden er voor zorgen dat Pokémon Go-spelers hun erf betreden. Niantic zou volgens critici nauwelijks gehoor geven aan klachten van mensen, waarna een rechtszaak werd aangespannen.

De eisers die de zaak hebben aangespannen krijgen daarnaast nog een geldbedrag van 1000 dollar, en daarnaast betaalt Niantic voor een onafhankelijke audit om erop toe te zien dat de afspraken worden nageleefd. Bij mensen die zich vervolgens bij de class action hebben aangesloten, belooft Niantic dat er een buffer van minstens 100 meter wordt gehanteerd tussen hun erf en de eerstvolgende Pokéstop of gym.

Het wordt daarnaast gemakkelijker om klachten in te dienen bij Niantic; wie last meent te hebben van spelers die het erf betreden kan een aanvraag doen voor een verwijdering, zolang de bewuste Pokéstop of gym zich binnen 40 meter van het erf bevindt. Tenslotte verschijnt er een waarschuwing op het scherm bij gebruikers om andermans territorium te respecteren. Die verschijnt zodra tien of meer spelers zich op een bepaalde plaats verzamelen.