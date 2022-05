KPN verwerkte tijdens nieuwjaarsnacht record van 248 terabyte aan mobiele data

KPN heeft tijdens nieuwjaarsnacht een recordhoeveelheid data verwerkt. Klanten van de provider gebruikten samen 248 terabyte op het mobiele netwerk, veel meer dan een jaar geleden. KPN zag ook een piek in vast dataverkeer.

Het dataverkeer tussen 22.00 en 04.00 lag bij KPN op 248 terabyte, schrijft de provider. Vorig jaar was dat in diezelfde tijd nog 196 terabyte aan data. Het piekmoment lag volgens de provider niet geheel onverwacht in de eerste vijf minuten na middernacht. KPN zag ook een opvallende piek in verkeer op vaste verbindingen. Die was het hoogst rond 16.00 in de middag. Volgens KPN werden er toen veel video's op streamingdiensten gekeken. Na middernacht was er een verdubbeling te zien op het vaste netwerk.

De provider ziet opnieuw een afname in sms-verkeer. Bij KPN werden er 1,8 miljoen sms'jes verstuurd in de nacht van de jaarwisseling. Dat zijn er 600.000 minder dan vorig jaar.

De stijging van dataverbruik op 31 december zet al jaren door, maar dit jaar was de stijging volgens KPN groter dan voorheen. De reden daarvoor is de lockdown waardoor Nederlanders met minder mensen bij elkaar mogen komen. De andere grote Nederlandse providers VodafoneZiggo en T-Mobile hebben nog niet bekend gemaakt hoe hoog het dataverbruik daar was.